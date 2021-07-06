Зеленский не пустил Порошенко в музей в украинском Нью-Йорке

Лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко не пустили в музей в поселке Нью-Йорк Донецкой области. Об этом он рассказал на своей странице Facebook.

По словам Порошенко, в ходе своего визита в Донбасс он намеревался посетить городской музей, здание которого было построено в 1910 году. Однако попасть туда ему не удалось, так как музей в день приезда политика был закрыт.

Порошенко рассказал, что это сделали по указу президента Украины Владимира Зеленского. «Таким поступком Зеленский превращается в дремучего [Виктора] Януковича. Вам это не поможет. Мы все равно еще раз сюда заглянем. Не тратьте силы!» — прокомментировал ситуацию Порошенко.

Затем он принял участие в торжественной церемонии установки таблички с новым наименованием поселка.

Порошенко посетил поселок городского типа Нью-Йорк 6 июля в рамках рабочей поездки в Донбасс. Его сопровождали волонтеры, которые привезли военным 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде (ОГШБ) Вооруженных сил Украины коробки с ягодами.

1 июля Верховная Рада приняла решение о переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк. Ранее с этой инициативой в парламент обратилась военно-гражданская администрация Донецкой области после просьбы местных жителей вернуть населенному пункту историческое название.