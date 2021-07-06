Порошенко подал в суд на Зеленского из-за обвинений в сговоре с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал в суд на действующего главу государства Владимира Зеленского из-за его обвинений в причастности политика к коррупционным схемам в сговоре с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат экс-президента Игорь Головань.

Поводом для возмущения стала публикация проектом Bihus.info аудиозаписей предполагаемых переговоров Порошенко и Медведчука. На них слышно, как неизвестные с голосами, похожими на голоса этих политиков, обсуждают нелегальную в рамках украинского законодательства покупку угля с шахт Донбасса в 2014-2016 годах, связи с российским истеблишментом и приватизацию имущества.

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Теперь Порошенко и его окружение требуют от Bihus.info опубликовать записи разговоров в полном объеме, как это обещали сделать журналисты. Защита уверена, что аудио подверглись серьезной обработке и компиляции, а потому установить их подлинность пока невозможно.

«Вместо публикации записей в форме, которую Bihus и команда получили от своего источника (понятно, что из офиса президента, но это гипотеза), Bihus подсунула три новых "видосика" с монтированным аудио», — написал Головань. Он пояснил, что считает публикацию пленок акцией против главного политического оппонента главы государства и прикрытием интересов Медведчука.

Ранее украинский лидер в эфире телеканала 1+1 заявил, что действия экс-президента и представителя ОПЗЖ следует трактовать не иначе как государственную измену. Он пояснил, что еще до публикации пленок украинские власти получали сведения о попытке политиков обогатиться за счет войны и нежелании предыдущей администрации защищать интересы страны в Донбассе.