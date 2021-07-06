Россиянка не смогла снять серьги и вызвала службу спасения

Жительница Калининграда обратилась за помощью к спасателям из-за сломанной застежки на серьгах. Об этом рассказала администрация города в своем Facebook-аккаунте.

Сообщается, что женщина, живущая на улице Космонавта Леонова, не смогла самостоятельно снять серьги и решила вызвать службу спасения. В конечном счете сотрудники приехали на вызов и оказали ей помощь.

«И на какие только вызовы не приходится реагировать нашей поисково-спасательной службе. Всякое встречалось в сводках новостей: котят с деревьев снимали, голодных лисят спасали, дохлого сома вылавливали, на этих выходных даже летучую мышь выгоняли из квартиры. Но вызвать спасателей, чтобы снять серьги, — такое, пожалуй, впервые», — гласит подпись к опубликованному скриншоту, в котором говорится о выполненной работе спасателей.

Ранее в июне правда о правильном креплении сережек в ушах стала предметом обсуждения в сети. Анонимная пользовательница поделилась коллажем, на котором показала, что пластиковый предохранитель на сережках-гвоздиках необходимо снимать, перед тем как вставить их в уши.

