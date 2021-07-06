Пытавшийся установить шариат в Чечне в 90-х годах получил 25 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни Махарби Тосуеву, который в составе террористической группировки планировал выход республики из состава России и создание шариатского государства. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Тосуева признали виновным в бандитизме, вооруженном мятеже, убийстве, но по ряду преступлений освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. За убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в начале 1999 года Тосуев стал участником вооруженной группы, которая намеревалась вывести Чечню из состава России и создать на территории республики отдельное государство с шариатской формой правления. Обвиняемый прошел подготовку в одном из учебных центров Чечни и научился пользоваться различными видами оружия.

23 мая 2002 года Тосуев в составе вооруженной группы совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов и обстрелял служебный автомобиль Шелковского районного отдела внутренних дел. В результате перестрелки находящиеся в машине четверо милиционеров и пассажир погибли, еще несколько человек пострадали.