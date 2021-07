Умер экс-вокалист Uriah Heep

Умер экс-вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

«Мы с глубоким сожалением делимся разрушительными и трагическими новостями о внезапной и совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что музыкант не страдал от каких-либо болезней, в связи с чем причина его смерти остается неизвестной. Ему было 74 года.

Лоутон был участником групп West One и Stonewal, а также сотрудничал с музыкантами Виком Малкольмом, Полом Томпсоном и Джоном Майлзом. В 1976 году он присоединился к Uriah Heep и оставался там фронтменом на протяжении трех лет. Позднее он собрал коллектив GunHill, впоследствии переименованный в John Lawton Band.

Хард-рок-группа Uriah Heep была образована в 1969 году в Лондоне. Она известна по таким альбомам, как Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magician's Birthday. Всего в дискографии коллектива более 20 студийных пластинок.