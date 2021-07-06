В Москве начали снимать новый фильм по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова

В Москве начали снимать новый фильм по мотивам романа российского писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кадрами с киноплощадки поделилась исполнительница главной роли актриса Юлия Снигирь в Instagram.

«Ну что же. Камера, мотор, начали», — подписала публикацию артистка. Он также упомянула, что режиссером картины под названием «Воланд» выступит известный по постановке ленты 2020 года «Серебряные коньки» Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты в очередной киноадаптации романа исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Съемки фильма пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте.

Известно, что производством фильма занимаются компании «Марс медиа», «Амедиа продакшн», «Профит» при поддержке российского Фонда кино. Съемки планируется завершить в октябре, премьерный показ должен состояться в конце 2022 года.