В Госдуме пообещали уйти с международных площадок в случае «хамства против России»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что Москва уйдет с международных площадок в случае продолжения «хамства против России». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 6 июля был «действительно жаркий день», российской делегации пришлось «бороться с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством». Парламентарий добавил, что эти люди устроили «вакханалию в информационном пространстве» в связи со смертью актера Владимира Меньшова и подчеркнул, что с «такими персонажами» России не по пути.

«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто», — заключил Толстой.

Ранее российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отказаться от участия во встрече в Вене было решено в знак протеста против нарушения регламента. Оно связано с резолюцией, которая касается оценок действий России относительно Украины и Крыма — документ предложен украинскими делегатами.