Представители Бондарчука ответили на заявление захватчика тюменского банка

PR-менеджер режиссера Федора Бондарчука Мария Далакян ответила на заявление 32-летнего Александра Гриченко, пытавшегося захватить отделение банка в Тюмени и утверждавшего, что на этот поступок его подтолкнул постановщик, обещая взамен роль в фильме. В интервью «Ленте.ру» представительница артиста заявила, что ни он, ни его студия ни имеют к случившемуся отношения.

«О случившемся в Тюмени мы узнали из прессы. Рады, что все разрешилось без жертв, и надеемся, что все понимают, что ни Федор Сергеевич лично, ни Art Pictures Studio не причастны к этому инциденту. Свои творческие работы мы ведем в рамках, принятых в профессиональном киносообществе», — заявила Далакян.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина захватил отделение банка и взял в заложники его сотрудников. Он требовал передать ему 15 миллионов рублей. Правоохранители блокировали место ЧП и задержали захватчика. Полиции Гриценко заявил, что захватить банк его попросил режиссер Федор Бондарчук, который якобы прислал ему сообщение. По словам мужчины, за это ему обещали роль в кино.

Позже стало известно, что предпринявший попытку захвата в Тюмени мужчина состоит на психиатрическом учете.