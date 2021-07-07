Диабетиков предупредили об опасности аномальной жары

Главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов предупредил россиян с сахарным диабетом об опасности аномальной жары, передает РИА Новости.

Медик рассказал, что аномальная жара негативно влияет на состояние диабетиков. При высокой температуре воздуха сосуды кожи расширяются: таким образом они отдают избыточное тепло вместе с потом, с которым также уходят из организма соли и микроэлементы. Дефицит этих веществ отражается на работе сердечно-сосудистой системы.

Анциферов рассказал, что перегревание важно отличать от гипогликемии. В обоих случаях появляется помутнение сознания, обморок, судороги, поэтому необходимо сделать анализ крови.

«В жаркое время снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины», — подчеркнул врач.

Эндокринолог посоветовал диабетикам пить около двух-трех литров жидкости в течение дня. Особенно важно следовать этой рекомендации пациентам, принимающим ингибиторы НГЛТ-2 и мочегонные препараты. Кроме того, Анциферов призвал россиян чаще контролировать сахар крови и артериальное давление, а также регулярно принимать рекомендуемые препараты.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся семидневной жаре. По словам синоптиков, температура воздуха повысится не только днем, но и ночью.