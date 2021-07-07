Активистки заявили об угрозах убийством после лекции о правах женщин в Ингушетии

Активистки из дискуссионного клуба Argue в Ингушетии пожаловались на угрозы убийством после лекции о правах женщин. Об этом они сообщили изданию «Такие дела».

По словам активисток, Telegram-канал «Подвал Чечни» призвал преследовать организаторов дискуссий за то, что они «проталкивают ЛГБТ среди вайнахов». При этом активистки указали, что данная тема не затрагивалась ни на одном из обсуждений.

«Команда проекта получила сотни угроз убийством и другими расправами. Взломаны страницы. Личная информация сотрудников с фото гуляет по сети. Про ЛГБТ придумали намеренно, чтобы вызвать агрессию по отношению к сотрудникам проекта», — рассказала одна из организаторов на условиях анонимности.

Активистки добавили, что боятся обращаться в полицию, потому что это может «сделать их уязвимыми», так как им придется пройти допрос, что может привлечь внимание общественности. Также есть риск встретиться в МВД с теми, кто угрожал им, считают организаторы. При этом они все же намерены обратиться в полицию с заявлениями об угрозах убийством и взломах личных аккаунтов.

Ранее сообщалось, что живущую в Швеции дагестанку, 18-летнюю К., похитили родственники, чтобы насильственно выдать ее замуж под угрозой убийства. Девушка обратилась за помощью к маме, бабушке, дедушке, просила их не выдавать ее замуж, но они избили ее и сказали, что она должна согласиться, если не хочет быть похоронена рядом с тетей. У нее забрали телефон и оба паспорта, насильно удерживая дома. К. смогла отправить сообщение другу в Швеции и попросила его о помощи, он связался с полицией и посольством Швеции в России. Позднее девушка сообщила, что находится в безопасности.