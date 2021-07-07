Минобороны передало 25 тонн кислорода для российских ковидных больниц

Минобороны России передало 25 тонн жидкого кислорода для нужд ковидных больниц страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном ведомстве.

«Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-космических сил РФ», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что подобный кислород используется военными в бортовых системах различных авиационных комплексов, где его циркуляция обеспечивает нормальное состояние экипажа при высотных полетах.

Поставка кислорода медицинским учреждениям не принесет ущерба боеготовности воинских частей Воздушно-космических сил России, отметили в ведомстве.

В России второй день подряд зарегистрировали более 700 смертей от коронавируса. Всего количество погибших в стране достигло 140 041.