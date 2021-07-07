Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на сообщения о заходе британских кораблей в «воды Украины»
Трамп рассказал о хороших делах Гитлера
Доходы богатейших российских чиновников выросли в пандемию
Российские истребители проследили за американским «Боингом» над Черным морем
Авиакомпания «Победа» вернула пассажирам все долги
Жену Владимира Меньшова перевели в реанимацию после его смерти
Украина и США на учениях Sea Breeze «повоевали» с местным населением
Магазины одежды решили покинуть улицы Москвы
Появилось видео задержания ФСБ участников террористических ячеек
Газманов решил завершить музыкальную карьеру
Новости партнеров
Прослушать новость

Минобороны передало 25 тонн кислорода для российских ковидных больниц

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минобороны России передало 25 тонн жидкого кислорода для нужд ковидных больниц страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном ведомстве.

«Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-космических сил РФ», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что подобный кислород используется военными в бортовых системах различных авиационных комплексов, где его циркуляция обеспечивает нормальное состояние экипажа при высотных полетах.

Поставка кислорода медицинским учреждениям не принесет ущерба боеготовности воинских частей Воздушно-космических сил России, отметили в ведомстве.

В России второй день подряд зарегистрировали более 700 смертей от коронавируса. Всего количество погибших в стране достигло 140 041.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре назвали сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В одной из московских больниц не осталось свободных мест в реанимации
Число умерших с коронавирусом в России превысило 140 тысяч