Москва вошла в пятерку регионов-лидеров по числу привитых от коронавируса

Москва впервые с весны вошла в пятерку регионов, лидирующих по числу привитых от коронавируса жителей. Об этом сообщает РБК.

Столица занимает четвертое место по количеству привитых жителей — 23,71 процента. Первое место занимает Чукотка, где вакцину от коронавируса ввели 33,07 процента населения. Белгородская область с 30,86 процента и Ненецкий автономный округ с 24,80 процента занимают второе и третье места соответственно.

Ранее стало известно о результатах эксперимента по вводу вакцины от коронавируса подросткам. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, все ребята чувствуют себя хорошо.