На Украине запретили российский сериал «Не родись красивой»

На Украине запретили популярный российский сериал «Не родись красивой» и еще шесть картин, об этом сообщила пресс-служба Госкино, передает «Украина.ру».

В список попали ленты «Ищите маму» (2012), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013), «Не родись красивой» (2005-2006), «Одноклассницы (Право на счастье)» (2007) и «Счастливого пути!» (2008). Также туда вошли украинский мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» (2005) и сериал «Офицерские жены» (2015).

Картины запретили по причине того, что в них играют ранее внесенные в сформированный Министерством культуры Украины черный список российские деятели искусства, которые создают угрозу национальной безопасности. В данном случае речь идет о певице и актрисе Юлии Глебовой, певце Денисе Клявере, актерах Константине Кабанове и Романе Курцыне.

23 июня стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова признали угрозой национальной безопасности Украины. Комментируя решение официального Киева, артист предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде».

27 июня Киркорова исключили из черного списка. В перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, находятся 200 человек, Киркорова среди них нет. В последний раз этот список обновлялся 25 июня. При этом 24 июня в черном списке ведомства находился 201 человек.

