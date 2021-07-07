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11 человек оштрафовали за угрозы критиковавшей ислам девушке во Франции

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Фото: Francois Mori / AP

Суд во Франции признал 11 человек виновными в кибербуллинге девушки-подростка, критиковавшей ислам в социальных сетях. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, потерпевшая два года назад выкладывала ролики с резкой критикой религии в Instagram и TikTok. По словам ее адвоката Ричарда Малки, после публикации девушка получила более 100 тысяч сообщений с угрозами и запугиванием. Пользователи негативно отзывались о девушке, грубо комментировали ее сексуальную ориентацию и даже угрожали изнасилованием. Защитник также отметил, что девушке пришлось сменить школу. На протяжении года она вела отшельнический образ жизни и находилась под круглосуточной охраной.

В ходе следствия полиция задержала 13 человек: десять мужчин и трех женщин в возрасте от 18 до 30 лет. 11 из них приговорили к году тюремного заключения условно и оштрафовали на 1770 долларов. Судья сравнил активность в социальных сетях с поведением в общественных местах и призвал обвиняемых руководствоваться правилами приличия и вежливости при общении в интернете.

По информации издания The Christian Science Monitor, количество случаев запугивания и издевательств над французами в социальных сетях выросло на 30 процентов за время пандемии коронавируса. Это явление преимущественно затрагивает молодежь. В январе 2021-го французские власти создали общенациональный антидискриминационный центр и специальную судебную инстанцию для преследования виновных в онлайн-преступлениях и кибербуллинге.

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