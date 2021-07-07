Xiaomi привезла в Россию прозрачный телевизор

Xiaomi открыла в Москве трехкомнатную квартиру-шоурум, которую обставила примерно 200 умными устройствами собственного производства. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель компании.

Представленные в шоуруме девайсы объединены в единую сеть и могут управляться как со смартфона, так и через голосовые ассистенты. Большую часть ассортимента составляют доступные в России гаджеты Xiaomi, однако есть и устройства, на данный момент выпущенные только для китайского рынка. Например, при организации умной квартиры компания привезла в Россию телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition, имеющий прозрачную матрицу.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Кроме нового телевизора в шоуруме находятся стиральная машина Mijia Smart Washing Machine и холодильник Mi 2-Door Side-by-Side Refrigerator. По словам представителей Xiaomi, некоторые из недоступных для российского потребителя продуктов появятся на рынке в скором времени.

В сообщении компании говорится, что решение организовать умную квартиру было принято по многочисленным просьбам пользователей Xiaomi из России. «Я советую всем посетить этот шоурум и своими глазами увидеть, что будущее наступило, и чтобы стать его частью, вам не придется тратить целое состояние», — заявил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.

Квартира-шоурум от Xiaomi начинает работу с 7 июля.

Прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition был представлен в августе 2020 года. Устройство имеет полупрозрачную OLED-панель, так что при выводе изображения на экран пользователь может увидеть, что находится за ним. Стоимость телевизора составляет 49 999 юаней, или около 572 тысяч рублей.