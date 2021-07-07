Глава регионального фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий

Глава Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Томской области Алексей Рудко задержан по подозрению в превышении полномочий, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, в отношении чиновника, задержанного в Томске, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщили в региональной администрации, Рудко возглавляет территориальное отделение фонда с февраля 2018 года. До этого с 2015 по 2018 года он был главой томского медцентра «Гармония здоровья».

Ранее Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок за получение взяток. Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность») на основании материалов управления ФСБ по Кировской области.