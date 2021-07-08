Объяснено стремление США к постоянному доминированию

Научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович объяснил причины стремления США к постоянному доминированию на мировой арене. Свою точку зрения эксперт выразил в интервью «Ленте.ру».

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По мнению Бельковича, американское государство исторически имело склонность видеть себя в качестве глобальных акторов исторического процесса.

Корни этого эксперт видит в Декларации независимости, положения которой изначально касались только Америки, а позже были экстраполированы для обоснования экспансии американских представлений о правах и свободах во всем мире. «Еще с самого появления североамериканских колоний их жители видели себя в качестве такого библейского "Града на холме" у которого есть особая историческая миссия, впоследствии названная Manifest Destiny, "Предопределенная судьба"», — считает Белькович.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал политику нынешнего главы государства Джо Байдена на мировой арене. Он подчеркнул, что США не могут заниматься решением проблем всего мира, и выступил против многостороннего подхода. Помимо этого, бывший глава государства добавил, что из-за действий Байдена на границе Штатов назревает новый иммиграционный кризис.