Байден заявил о наступлении в мире переломного момента

Президент США Джо Байден выразил мнение, что в мире наступил переломный момент, определяющий будущее. Соответствующее заявление американский лидер сделал перед вылетом из Женевы, передает ТАСС.

«Я думаю, что в последние три года или пять лет мир подошел к коренному переломному моменту, который определит, как он будет выглядеть через 10 лет», — сказал он.

По мнению Байдена, все страны, обладавшие или обладающие реальной властью, размышляют о сохранении устойчивости и лидерства. Американский лидер отметил, что в этот решающий момент США важно сохранить статус ведущей, самой мощной и демократической страны. В чем именно заключаются перемены, он не уточнил. В то же время Байден заявил, что Россия якобы «находится в очень, очень трудном положении».

Ранее в Женеве состоялся российско-американский саммит. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена прошла на вилле Ла Гранж. Они общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры стран сделали совместное заявление по стратегической стабильности и провели раздельные пресс-конференции.