Распад СССР назвали культурной проблемой для США

Научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович считает, что распад СССР стал культурной проблемой для США. Такую точку зрения эксперт высказал в интервью «Ленте.ру».

Белькович назвал противостояние с образом «внешнего врага» определяющим для формирования новой американской политической идентичности в XX веке.

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По словам эксперта, наличие идеологического противостояния, вначале с Германией во Второй мировой войне, а потом и с Советским Союзом в ходе Холодной войны, позволило США сформировать представление о себе как о «самостоятельной державе с исторической миссией». «В этом смысле падение Советского Союза стало культурной проблемой, потому что оно означало прекращение этого живого противостояния», — подчеркнул он.

Белькович считает, что усиление России и Китая в наши дни позволяет США сконструировать новый миф о противостоянии, который будет выгоден всем политическим силам внутри страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что период однополярного мира завершился, какие бы санкции ни применяли к России. «Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро», — заявил глава государства.