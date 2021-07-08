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Минздрав ответил на предложение Евросоюза о взаимном признании COVID-паспортов

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минздрав России выразил готовность обсуждать с Евросоюзом признание COVID-паспортов. Такой ответ дал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — отметил он.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер предложил Минздраву России обсудить возможности сотрудничества по коронавирусным сертификатам. Он напомнил, что Евросоюз ввел электронные сертификаты, позволяющие гражданам свободно путешествовать по странам объединения.

По словам Эдерера, закон предусматривает возможность объявлять эти документы эквивалентными с другими подобными сертификатами.

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