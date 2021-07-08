Российского военнослужащего приговорили за убитого из гранатомета сослуживца

В Забайкалье военнослужащего контрактной службы, выстрелившего из гранатомета по сослуживцам, приговорили к 2,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что в феврале 2020 года подсудимый взял реактивную противотанковую гранату и случайно выстрелил в сторону рядом стоящих товарищей. Один из потерпевших скончался на месте, другой получил травмы.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 349 («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее смерть человека») УК РФ.

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Ранее, в июне, сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих, которые после застолья избили россиян автоматом Калашникова, к двум годам колонии. По версии следствия, в марте военнослужащие после застолья избили генерального директора артели и его заместителя. Пострадавшие получили удары кулаками, ногами и прикладом автомата.