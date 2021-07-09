Армения получит миллиарды евро в помощь от ЕС

Европейский союз (ЕС) выделит 1,6 миллиарда евро на восстановление пострадавшей от пандемии экономики Армении. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели во время беседы с исполняющим обязанности вице-премьера Армении Мгером Григоряном, пишет Financial One.

Основной поток средств будет направлен на восстановление тех секторов армянской экономики, которые понесли наибольшие убытки от ограничений на фоне введения правительством мер борьбы с COVID-19.

«Мы привезли пакет экономических инвестиций для выхода из постковидного кризиса. Мы готовы очень быстро начать инвестиции, над которыми мы работали с правительством Армении. Мы предлагаем пять приоритетных специальных программ, ключевые направления, с помощью которых мы можем значительно улучшить положение народа Армении — инвестировать 1,6 миллиарда евро», — заявил Вархели.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса в первую очередь бьет по двум отраслям экономики — туризму и перевозкам. Закрытие границ нарушило движение торговых и туристических потоков, а также помешало множеству сезонных рабочих, особенно сельскохозяйственных, получить работу за границей.

В то же время снижение мировых цен на сырьевые товары напрямую задело Азербайджан, Армению и Белоруссию, а сокращение притока денежных переводов усугубило негативные последствия происходящего в регионе.