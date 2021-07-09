Верховный суд подтвердил взыскание с Навального более 3,3 миллиона рублей

Верховный суд России подтвердил взыскание с Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции инагента, и признанный экстремистской организацией) более 3,3 миллиона рублей судебных расходов по иску мясокомбината. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об оплате услуг адвокатской коллегии «Падва и партнеры», представлявшей интересы предприятия «Дружба народов». Рассмотрев жалобу представителей Навального, Верховный суд ее отклонил и оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Арбитражный суд взыскал с Навального 3,3 миллиона рублей в качестве судебных расходов мясокомбината.

В 2018 году вышло расследование Навального о коррупции на крымском предприятии «Дружба народов». В нем он отмечал, что с тех пор, как «Дружба народов» обрела монополию на поставку питания Росгвардии, цены на продукты были значительно завышены. В результате руководство комбината подало на блогера в суд и выиграло дело. В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из интернета видеоролик с расследованием о закупках продуктов для Росгвардии.

