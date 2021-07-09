Посольство Афганистана отказалось от контактов с талибами в Москве

Посольство Афганистана отказалось от контактов с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в ходе их визита в Москву. Об этом заявил представитель афганской дипломатической миссии, передает РИА Новости.

«Никаких контактов. Наши переговорщики ждут их в Дохе», — подчеркнул дипломат. Он не стал комментировать взаимодействие российской стороны с талибами.

8 июля делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Делегацию возглавил один из руководителей офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.

Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, главой второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым. Члены делегации гарантировали безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории страны.