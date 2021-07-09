В европейской столице введут жесткие запреты на дорогах

Мэр Парижа Анн Идальго почти по всему городу введет запрет на движение автомобилей со скоростью выше 30 километров в час. Жесткие ограничения направлены на повышение безопасности пешеходов в европейской столице, снижение аварийности и выбросов парниковых газов, пишет The Local.

Новые правила на дорогах столицы Франции начнут действовать к концу лета. Разрешенная скорость до 70 километров в час останется неизменной только на кольцевой дороге вокруг Парижа, основных магистралях города, в том числе на Елисейских полях, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Дэвид Беллиард. Подобные ограничения действуют уже на 60 процентах дорог Парижа. Кроме того, с 2016 года Идальго распорядилась сделать многие улицы однополосными или полностью пешеходными.

Судя по данным парижского агентства статистики в сфере транспорта, автомобилисты не должны сильно пострадать от нововведений. Специалисты сообщают, что средняя скорость движения в центре Парижа с семи утра до девяти вечера составляет 11,6 километра в час, а на кольцевой дороге — 30,9 километра в час.

Шаг по ограничению скорости является частью плана мэра по сокращению количества парковочных мест в одном из самых густонаселенных городов Европы. Со следующего года автомобилям полностью запретят въезжать в центральный район столицы, включая первые четыре округа и два острова на реке Сене. Критики Идальго обвиняют ее в «антиавтомобильной политике», которая стала причиной массовых пробок в Париже и пригородах.