Xiaomi перевыпустила популярный смартфон в России

Xiaomi представила для России обновленный смартфон Redmi Note 8. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Недорогой смартфон является перевыпущенной версией популярного телефона 2019 года. От оригинальной модели Redmi Note 8 2021 года выпуска отличается более производительным процессором и поддержкой Android 11. Аппарат получил пластиковый корпус, 6,3-дюймовый IPS-экран разрешением 2340х1080 пикселей, чип MediaTek Helio G85, четыре гигабайта оперативной памяти, графический ускоритель Mali-G52 MC2.

Устройство оснащено камерой на четыре объектива разрешением 48, 8, 2 и 2 мегапикселя с поддержкой записи 4K-видео, фронтальной камерой на 13 мегапикселей, аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки. Телефон базируется на ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.

В российской рознице обновленный Redmi Note 8 доступен в двух версиях — с накопителем емкостью 64 и 128 гигабайт. Базовая модель оценена в 15 990 рублей, топовая — 17 990 рублей. Устройство появится в продаже с 8 июля.

В конце июня специалисты Роскачества назвали лучшие недорогие смартфоны. Рейтинг возглавил Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Лучшим бюджетным гаджетом для игр был назван Xiaomi Poco X3 Pro, самым подходящим девайсом с большим экраном — Xiaomi Poco F3.