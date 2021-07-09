Пострадавших при ЧП с самолетом в ЯНАО поместили в реанимацию

Члены экипажа легкомоторного самолета, который совершил аварийную посадку на Ямале, находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Об этом ТАСС сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По словам главы депздрава, пострадавших поместили в реанимацию. Они в сознании и разговаривают, но имеют серьезные травмы.

8 июля частный самолет с двумя пилотами на борту вылетел из села Толька в ЯНАО для мониторинга лесопожарной обстановки. Вскоре он пропал с радаров, а его экипаж перестал выходить на связь. На поиски воздушного судна из Нижневартовска вылетел Ан-26, который обнаружил на земле дымящийся самолет, рядом человек подавал сигналы руками. Обоих пилотов доставили в больницу в среднетяжелом состоянии с переломами ног.

Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры заявляла, что основной причиной ЧП мог стать отказ двигателя.