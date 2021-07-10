Лукашенко прокатился на мотоцикле ради ГАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокатился на мотоцикле по родному городу — агрогородку Александрия. Так он решил сделать ради того, чтобы поздравить ГАИ страны с 85-летием, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко управлял мотоциклом «Урал» с коляской и проблесковым маячком. Сначала он проехал по улицам города, приветствуя жителей, а затем выехал из населенного пункта, развернулся и остановился. «Вам сегодня 85. Много или мало — сказать трудно, учитывая то, что вы — целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно», — сказал он и поблагодарил сотрудников инспекции за работу. «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок», — добавил Лукашенко.

Неизвестно, случаен выбор именно этой техники или нет, однако в нем есть определенный символизм и нотки ностальгии, указывает БЕЛТА.