«Роскосмос» предложил построить на Марсе атомную электростанцию

Предприятие «Роскосмоса» конструкторское бюро «Арсенал» предложило построить на Марсе атомную электростанцию, чтобы снабжать энергией будущую российскую базу. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что АЭС будет доставлена на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира «Зевс», после чего ее сбросят на поверхность на парашюте. В качестве реактора предлагается использовать технологии, разработанные для буксира.

Материалы по теме Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно? Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?

Кроме того, «Зевс» будет снабжен ретрансляторами сигналов, и при размещении в точке равенства гравитационных сил Солнца и Марса сможет создать высокоскоростной канал передачи информации на Землю.

Ранее российский космонавт Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. Он отметил, что космонавты могут не вернуться обратно на Землю. Кроме того, присутствует очень большая задержка связи, и неясно, как корректировать полет в этих условиях. Также нет научных данных о том, что будет с человеком, когда он покинет радиационный пояс планеты.

