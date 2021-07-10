Стало известно о возможном взломе страницы жены убитого президента Гаити

Страница вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз в социальной сети Twitter, где было размещено ее первое аудиосообщение после госпитализации, могла быть взломана. Об этом сообщает газета Haitian Times.

Журналисты местного издания отмечают, что им не удалось установить подлинность голоса первой леди Гаити. Они советуют дождаться официального видеообращения для того, чтобы прояснить ситуацию.

В записи, размещенной на странице вдовы убитого президента, предположительно, первая леди называет причиной убийства супруга его тягу к демократическим процессам. Она также рассказывает, что причиной гибели главы страны могло стать его стремление провести референдум и очередные выборы.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Его жена также была ранена, после ее отправили на лечение в США.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

