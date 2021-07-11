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Женщина на Mercedes сбила шестиклассника в Москве

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве женщина на автомобиле Mercedes сбила шестиклассника, он госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Краснодонской улице. 29-летняя женщина за рулем иномарки сбила подростка, который переходил дорогу. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной и скуловой костей.

По данным телеканала, женщина — злостная нарушительница Правил дорожного движения. В прошлом году она получила 21 штраф, а в 2021-м — 12.

Ранее водитель иномарки Audi Q7 1965 года рождения на регулируемом пешеходном переходе в новосибирском Академгородке насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате. Ребенок погиб на месте от полученных травм. Водитель прошел освидетельствование, алкоголя в крови не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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