Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова развелась с мужем-оператором

Российская актриса Варвара Шмыкова развелась с оператором Евгением Козловым. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Звезда сериала «Чики» объявила, что расходится с мужем в годовщину знакомства — пара впервые встретилась десять лет назад. «Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, — это ценить момент и людей, которые с нами его проживают», — написала артистка. Аналогичный пост появился и на странице ее бывшего супруга.

Слухи о расставании пары появились этой весной. СМИ сообщали о том, что у актрисы роман с диджеем Даниилом Радловым: их неоднократно замечали вместе на мероприятиях, а сама Шмыкова публиковала фотографии в соцсетях с предполагаемым возлюбленным. В браке с Козловым у нее родился сын Корней.

29-летняя Варвара Шмыкова прославилась благодаря роли Люды Снегиревой в сериале «Чики». Кроме того, она снималась в фильмах «Нелюбовь», «Кино про Алексеева», «Трое» и «Француз».