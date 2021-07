Китайских банкиров заставили сэкономить на себе

Два крупнейших инвестиционных банка Китая решили увеличить прибыль за счет сокращения расходов на поездки сотрудников. В документах, которые проанализировал Bloomberg, сказано, что сэкономить на себе заставят как младших сотрудников, так и топ-менеджеров.

C июля управляющие директора китайского CSC Financial для путешествий внутри страны пересядут в экономкласс самолетов и поездов, в то время как председатель банка Ван Чанцин сменит бизнес-класс на более дешевый первый. Аналогичной политики придерживается и более крупный конкурент CSC Financial — инвестиционный банк Citic Securities.

Помимо прочего, организации прекратят полностью компенсировать сотрудникам дорогу до аэропорта и обратно. Оба инвестбанка теперь будут выделять на проезд всего 80 юаней в день (12 долларов) — в 2,5 раза меньше стоимости такси от шанхайского аэропорта Пудун до бизнес-квартала Луцзяцзуй.

Кроме того, CSC Financial призывает не снимать отдельные номера в отелях, а делить их с коллегами. Однако у этого есть и свои преимущества — можно будет потратить на 50 процентов больше суточных вместо ранее установленного лимита в 30 процентов. При этом, как говорится в документе банка, сотрудникам не рекомендуется оплачивать улучшение условий из собственного кармана.

Сокращение бюджета на командировки — очередной пример давления политиков на подвластные им крупнейшие государственные финансовые организации. С помощью снижения заработных плат и расходов власти рассчитывают восстановить экономику Китая после пандемии.

Благодаря налаженной за 2020 год удаленной работе многие банки мира пересматривают потребность в зарубежных поездках. Например, британские HSBC Holdings и Standard Chartered планируют вдвое снизить расходы на командировки и положиться на видеотехнологии.