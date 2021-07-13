Девушка купила лотерейный билет в последний момент и выиграла миллионы рублей

В Великобритании беременная девушка, забывшая купить лотерейный билет вовремя, выиграла миллион фунтов стерлингов (103,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Record.

23-летняя Алисия Харпер (Alicia Harper) из шотландского города Арброт вспомнила о розыгрыше Lucky Dip в лотерее EuroMillions, когда до окончания продаж билетов оставалось всего 10 минут. «Обычно я покупаю Lucky Dip через приложение Национальной лотереи. Когда я заметила, что на моем счету есть несколько лишних фунтов, я решила купить еще один билет», — говорит она.

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Именно этот билет, купленный в последний момент, и принес Харпер крупную сумму. По словам британки, сначала она не поверила своим глазам и попросила партнера перепроверить номер билета. Хотя все совпало, ей пришлось провести бессонную ночь в ожидании подтверждения выигрыша от Национальной лотереи.

Харпер и ее партнер планируют потратить выигрыш, чтобы купить дом и обеспечить будущего сына всем необходимым. Помимо этого, девушка хочет исполнить давнюю мечту и обучиться профессии цифрового художника.

Моей первой реакцией был абсолютный шок. Я просто не могла в это поверить. Все очень рады за меня, хотя моя бабушка говорит, что не поверит, пока не увидит мою фотографию с большим чеком в руках! Алисия Харпер победительница лотереи

Ранее сообщалось, что в Великобритании студентка угадала все числа в лотерее и осталась без выигрыша из-за забывчивости. Она могла бы получить до 182 миллионов фунтов стерлингов (18,7 миллиарда рублей).