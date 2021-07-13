У «Северного потока-2» появился новый противник

В парламенте Германии появился новый противник «Северного потока-2». Им оказался представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на «Справочник по российским вопросам».

«"Северный поток-2" является прежде всего геополитическим проектом, с помощью которого Россия ставит главную цель — исключить Украину из газового транзита в Европу», — приводит цитату из справочника журнал.

Также Der Spiegel отмечает, что Кизеветтер предложил справочник в качестве настольного пособия по России во время предвыборной борьбы ХДС до выборов в Бундестаг.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия намерена поддерживать Украину в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска газопровода «Северный поток-2».