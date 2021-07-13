Российский параатлет ответил Собчак на критику проекта «Одной ногой в Токио»

Российский параатлет Дмитрий Игнатов ответил телеведущей Ксении Собчак на критику проекта Паралимпийского комитета России и Russia Today «Одной ногой в Токио». Ролик, в котором спортсмен обратился к телеведущей, опубликовал журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале.

«Уважаемая Ксения Анатольевна! Название проекта "Одной ногой в Токио" придумал я», — сказал Игнатов, после чего камера показала его протез. По словам спортсмена, название понравилось его друзьям-параатлетам и «вообще всем людям с инвалидностью».

«Мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев. Посмотрите хоть один выпуск и вы поймете, какой это классный продукт», — отметил Игнатов и призвал «вместе болеть за наших».

После обращения Игнатова Собчак заявила, что «претензии снимаются». «Раз шутят сами паралимпийцы, а не "Россия 24", то базару нет», — написала журналистка и пожелала российским спортсменам победы.

Ранее Собчак опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» два поста с критикой названия «Одной ногой в Токио». «Так называется совместный проект Паралимпийского комитета и RT. Прохладно», — гласила подпись к одному из них. «"Россия 24", скажи, а ты не ***** [перестала чувствовать границы дозволенного]? Тебе реально кажется, это смешно?» — возмутилась она в другом.

Дмитрий Игнатов — российский параатлет, потерявший ногу в 2012 году во время службы в армии, участник совместного проекта Паралимпийского комитета России и Russia Today «Одной ногой в Токио», посвященного подготовке паралимпийской сборной к летним играм в Токио.