В Благовещенске нашли старинный погреб

В Благовещенске местные краеведы нашли старинный погреб на территории Дальневосточного государственного аграрного университета (ДальГАУ). Об этом во вторник, 13 июля, сообщает агентство «Телепорт».

На этом месте, как заявили специалисты, изначально образовался провал. На фотографиях, публикуемых на странице краеведов в Instagram, видна часть асфальтированной дороги, огражденная красной лентой и металлическим забором.

По данным специалистов, сначала этот провал они приняли за водоотвод, «ибо в такое отверстие взрослый человек не пролезет». При этом позже, когда экскаватор расчистил территорию и снял верхний слой земли, стало понятно, что это полноценный проход, из которого можно попасть в просторную комнату.

На этом месте никогда не было деревянных домов, но и не исключается, что неизвестные создали погреб без остальных зданий. «Тем более здесь был целый комплекс зданий Благовещенской Епархии», — рассказали краеведы.

Уже сообщается и о первых находках — в погребе нашли небольшого размера бутылку для аптечных смесей. Ее использовали еще до революции.

В настоящее время специалисты занимаются исследованием подземного помещения.

Ранее в Благовещенске краеведы также нашли старинный дореволюционный тоннель под набережной. Подобные каменные своды обычно возводили до 1917 года, однако железобетонные укрепления вмонитровали уже в советское время.