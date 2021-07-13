Забронировавшие на Украине роскошную квартиру туристы получили номер без окон

Туристы на Украине забронировали роскошную двухэтажную квартиру с видом на море, однако получили номер со второй комнатой без окон. Своим возмущением они поделились на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «****** [плохая] Одесса».

Как объясняет на видео турист, в Одессе он решил арендовать двухэтажную квартиру, однако реальность не соответствовала фотографиям в интернете. Как оказалось, лестница на второй этаж вела в подвал.

«А это не второй этаж, это подвал ***** [блин]. Это ****** [дурацкий] подвал с нарисованным окном, шторами и подоконником», — разочарованно подытожил мужчина.

Подписчиков канала позабавила ситуация и эмоции туриста. «Лучшая инвестиция», «Надурили по-одесски», «Их цена не смутила, халявщики», «Сэкономили», «Хотели дешевле — получите», «Надо вид из окна требовать сразу», «Побывать в Одессе, и чтобы вас таки не развели? Ой, я вас умоляю...», «Окно, два этажа, море — что не так? Море в Одессе везде», — написали они.

