В Казахстане появится морг с фитнес-залом и кабинетом казахского языка

В Казахстане к 2022 году построят морг с фитнес-залом и кабинетом казахского языка

В 2022 году в Уральске появится морг площадью 3,5 тысячи квадратных метров и стоимостью в 1,2 миллиарда тенге (около 208 миллионов рублей). Об этом сообщает портал Nur.kz.

Тендер на его постройку был размещен на сайте госзакупок.

Кроме патологоанатомического отделения в здании морга будут находиться фитнес-зал, комнаты для отдыха и психологической разгрузки с музыкальным центром и домашним кинотеатром, а также кабинет казахского языка.

По словам заместителя руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области Нуркена Молдашева, новое патологоанатомическое бюро появится на территории центра психического здоровья. На его строительство отводится 11 месяцев.

В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о грядущем усилении роли казахского языка. По его мнению, в будущем он станет «языком межнационального общения». Он назвал язык «инструментом большой политики» и призвал «совместно работать без ненужных разговоров» для повышения его статуса.

