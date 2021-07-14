Директору сгоревшего пансионата для пожилых россиян вынесли приговор

Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор директору пансионата для пожилых, при пожаре в котором погибли 11 человек. Об этом в среду, 14 июля, в пресс-службе суда сообщили ТАСС.

44-летнюю женщину признали виновной по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. Также ей запретили заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет.

Прокурор просил приговорить обвиняемую к лишению свободы на 5 лет и 5 месяцев в колонии общего режима. В суде заявили, что материалы по делу составили более 14 томов. Как отметили в прокуратуре республики, женщина находилась под арестом с декабря 2020 года, она признала свою вину.

По версии следствия, женщина открыла пансионат для престарелых и инвалидов в своем собственном деревянном доме в башкирской деревне Ишбулдино. В середине декабря 2020 года в частном учреждении произошел пожар, причиной которого стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Жертвами стали 11 человек.