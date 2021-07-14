Стали известны подробности о выбросившем из окна сестру московском подростке

Выбросивший новорожденную девочку из окна в Москве подросток оказался ее сводным братом

Ребенок, который в Москве выбросил из окна новорожденную девочку, оказался ее сводным братом. Когда 13-летний подросток выкинул ее из квартиры, он вернулся за компьютер и продолжил смотреть мультики. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

По данным издания, 13-летний мальчик был ребенком главы семьи от первого брака.

«С нынешней женой, Дианой, Олег живет уже больше десяти лет. Мальчика Диана усыновила, как могла заменила ему мать. Но совместного ребенка у них долгое время не получалось завести», — рассказал подробности один из знакомых семьи.

Уточняется, что из роддома мать новорожденной девочки вернулась за три дня до происшествия. Как отметили члены семьи, в это время особого интереса к младенцу 13-летний мальчик не проявлял.

Кроме того, по словам соседей, до инцидента никто не видел, чтобы подросток был агрессивным. Источники в правоохранительных органах также сообщили, что родители не замечали враждебного поведения своего сына.

Как пишет издание, причину поведения ребенка нельзя установить, потому что в 13 лет он практически не говорит.

11 июля под окнами жилого дома в Москве нашли тело новорожденной. Девочку из окна седьмого этажа выбросил 13-летний подросток, который страдает аутизмом.