В Екатеринбурге открылся первый тату-коворкинг

В Екатеринбурге на территории ювелирного завода появился первый в городе тату-коворкинг Mallina. Об этом пишет 66.RU

Коворкинг открыли местный тату-мастер Алина Мукаева и Даниил Бич — он взял на себя техническую и юридическую составляющие проекта.

«В какой-то момент я поняла, что у меня очень много учеников, которым после окончания обучения некуда идти, и они просто бросают татуировку. (...) Тогда Даниилу пришла идея создать такое место, где мастер любого уровня может прийти и поработать за невысокую аренду, со всем необходимым оборудованием», — рассказала Мукаева.

Пока работает только один кабинет, но организаторы коворкинга планируют открыть еще два, потому что в августе начинается сезон тату. Помещение находится на территории завода «Ювелиры Урала». Стоимость аренды одинаковая как для опытных мастеров, так и для начинающих, однако последним Мукаева и Бич готовы помогать: давать советы и корректировать их работу.

«Повышение квалификации проходит один-два дня, после этого ребята больше понимают о своей работе. Например, некоторые начинающие мастера не различают антисептику и асептику. У некоторых вообще отсутствует стерильность», — отметил Бич.