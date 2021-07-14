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Россия назвала невозможной войну между США и Китаем

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Андрей Денисов
Андрей Денисов
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Посол России в КНР Андрей Денисов назвал невозможной войну между США и Китаем

Несмотря на наличие серьезных разногласий в отношениях США и Китая, война между двумя странами невозможна. Такое мнение высказал посол России в КНР Андрей Денисов, его слова передает РИА Новости.

Глава российской дипмиссии выразил уверенность в том, что сложное взаимодействие между двумя сверхдержавами не приведет к военному обострению. В связи с этим он назвал бессмысленным вопрос о том, чью сторону займет Россия в этом конфликте.

Дипломат подчеркнул, что Пекин и Вашингтон зависят друг от друга на экономическом и финансовом уровне. «И там, и там существуют разные школы политической мысли, но все-таки мы уверены, что в конечном счете разум победит, и до каких-то военных столкновений, как и в случае отношений нашей страны с Соединенными Штатами, дело не дойдет», — отметил он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания экстренной горячей линии для связи с правительством Китая. В Вашингтоне задумались о подобной инициативе в рамках усилий по снижению риска военного конфликта между США и Китаем.

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