США призвали Россию «положить конец безнаказанности» за нападения на журналистов и активистов. Об этом в четверг, 15 июля, написал госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции. Эстемирова, убитая в 2009-м, разоблачила нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов», — написал он.

Ранее Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает. По его словам, США дали ясный сигнал, что страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие соответствующих мер. Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве, предупредил американский дипломат.

Главный редактор русской версии журнала Forbes, гражданин США Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. В 2005 году обвинения в убийстве были предъявлены предполагаемому организатору преступления Фаилю Садретдинову, а также Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову.

Сотрудница правозащитного центра общества «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Наталья Эстемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года, в тот же день ее тело нашли в Ингушетии. По данным следствия, мотивом убийства Эстемировой стала месть за ее публикации о вербовке Алхазуром Башаевым боевиков и нападении на семью московского бизнесмена. Сам Башаев был объявлен в международный розыск.