Американский «Черный ястреб» экстренно сел посреди Бухареста

Военный вертолет ВВС США Black Hawk совершил аварийную посадку посреди одной из центральных улиц Бухареста, недалеко от главной площади города, сообщает Reuters. Инцидент произошел во время репетиции парада, посвященного дню ВВС Румынии и выводу войск страны из Афганистана.

Экстренно севший «Черный ястреб» перекрыл движение на улице и обрушил два фонаря, но авария обошлась без жертв. Очевидцы засняли, как вертолет внезапно начал терять высоту и пролетел прямо над крышами автомобилей, совершив удачную посадку на кольцевой развязке. На месте происшествия работают военные, полиция и медики.

Посольство США в Бухаресте заявило, что занимается урегулированием инцидента с румынскими властями. Министерство обороны Румынии, в свою очередь, отменило участие самолетов и вертолетов в военном параде.

Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал ряд инициатив для «сдерживания» России в Восточной Европе. В рамках одной из них в европейских странах предполагалось размещение 25-й ударной группы ВВС США. Также стало известно, что в Румынию и страны Прибалтики были направлены ударные беспилотники MQ-9 Reaper.