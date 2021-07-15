Приехавшая в Россию индонезийка вырвалась из рабства благодаря вакцинации

Приехавшая в Россию гражданка Индонезии сумела освободиться из рабства благодаря процедуре вакцинации. Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация «Альтернатива».

Девушка приехала в Россию в 2019 году по рабочей визе и проработала все это время в одном из СПА-салонов Московской области. На днях работниц заведения повезли на обязательную вакцинацию, где медсестра увидела, что документы девушек были не у них на руках, а у работника агентства.

Когда индонезийка осталась наедине с медсестрой, она попросила у нее помощи, сказав, что хочет уйти с работы, но ей не выдают документы.

После процедуры вакцинации медработник сообщила о произошедшем в общественную организацию, сотрудники которой с помощью полицейских смогли освободить девушку.

На данный момент гражданка индонезии находится в безопасности, однако директор заведения до сих пор не выдал ей документы.

Ранее сообщалось, что власти Ямайки захотели получить компенсацию от Великобритании за колониальные времена. Член парламента Майк Генри подсчитал примерный размер выплаты. Она должна составить 7,6 миллиарда фунтов стерлингов, что равняется примерно 725 миллиардам рублей.