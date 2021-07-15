Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на претензии экспертов к статье Путина
Пассажир отказался оплачивать ручную кладь и остановил работу аэропорта
Журналист обозвал главу МОК и был изгнан с конференции
Песков ответил на вопрос об исчезновении «связанных с Россией хакеров»
Украина собралась запретить ввоз автомобилей на бензине
Россияне разгромили аэроклуб и разбили топором аэротрубу
Самые крупные леса в мире стали опасными
РФС назвал лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2020/2021
В Москве появилась новая «ловушка» для водителей 
К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира
Новости партнеров
Прослушать новость

Приехавшая в Россию индонезийка вырвалась из рабства благодаря вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Гражданка Индонезии освободилась от рабства благодаря вакцинации

Приехавшая в Россию гражданка Индонезии сумела освободиться из рабства благодаря процедуре вакцинации. Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация «Альтернатива».

Девушка приехала в Россию в 2019 году по рабочей визе и проработала все это время в одном из СПА-салонов Московской области. На днях работниц заведения повезли на обязательную вакцинацию, где медсестра увидела, что документы девушек были не у них на руках, а у работника агентства.

Когда индонезийка осталась наедине с медсестрой, она попросила у нее помощи, сказав, что хочет уйти с работы, но ей не выдают документы.

После процедуры вакцинации медработник сообщила о произошедшем в общественную организацию, сотрудники которой с помощью полицейских смогли освободить девушку.

На данный момент гражданка индонезии находится в безопасности, однако директор заведения до сих пор не выдал ей документы.

Ранее сообщалось, что власти Ямайки захотели получить компенсацию от Великобритании за колониальные времена. Член парламента Майк Генри подсчитал примерный размер выплаты. Она должна составить 7,6 миллиарда фунтов стерлингов, что равняется примерно 725 миллиардам рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдеп оставил Россию в списке торгующих людьми стран
Cпасшиеся из рабства мать и сын встретились через 31 год разлуки
В России предложили создать День отмены рабства