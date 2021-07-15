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Ученый предупредил об опасности кислотных дождей после сильной жары в Москве

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Ученый Константинов предупредил, что дожди в Москве могут оказаться кислотными

Дожди, которые выпадают после долгого перерыва, могут оказаться кислотными из-за грязи и аэрозолей. Об этом предупредил кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в интервью РИА Новости.

По словам ученого, не рекомендуется прогуливаться под таким дождем без зонтиков и головных уборов.

Кроме того, ученый напомнил, что из-за жаркой погоды в минувшем году скромные осадки не смогли вымыть грязь и аэрозоли из атмосферы, поэтому вбирали их в себя. За счет этого водородный показатель pH увеличивался до 4-4,5, что соответствует кислой среде.

Константинов подчеркнул, что критического вреда организму такие дожди не нанесут, но у людей могут возникнуть аллергические реакции.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что в столице пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Он уточнил, что во второй половине дня выпадет десять процентов месячной нормы осадков.

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