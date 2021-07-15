В России снова зафиксировали максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России третий день подряд фиксируется максимум смертей от COVID-19

В России за сутки зафиксировали 791 смерть пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что рекорд фиксируется в стране третий день подряд. Предыдущий антирекорд был поставлен 14 июля: скончались 786 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 146 069 смертей.

Регионами-лидерами по числу летальных исходов являются Санкт-Петербурге (108), Москва (101) и Иркутская область (33).

В России за последние 24 часа выявили 25 293 новых случая COVID-19. Общее число с начала пандемии составило 5 882 295. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (5237), Московской области (2444) и Санкт-Петербурге (1954). Меньше всего — в Магаданской области (27), Ненецком (10) и Чукотском (8) автономном округах.