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Россияне пожаловались на неприятные последствия COVID-19 для внешности

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о неприятных последствиях болезни для внешности

Некоторые переболевшие COVID-19 россияне столкнулись с неприятными для внешности последствиями — проблемами с кожей, волосами и ногтями. Об этом они рассказали в Telegram-чате «Последствия COVID-19».

«У меня себорейный дерматит пошел (заболевание, характеризующееся воспалением и покраснением участков кожи, а также зудом и шелушением. Чаще всего проявляется в районе волосяного покрова кожи головы — прим. «Ленты.ру»). Больше полугода тревожил, потом восстановилось. Раньше вообще проблем не было с кожей и аллергиями», — пожаловалась пользовательница чата по имени Виктория.

Другая россиянка по имени Алла отметила, что у нее появилось больше пигментных пятен на коже, а также наблюдается постоянная сухость. Хотя сама она уверена, что пьет достаточно много воды.

«У многих корона бьет по коже микротромбозами, — написала пользовательница чата по имени Марина. — Васкулиты вызывают различные поражения кожи. Мне даже ставили диагноз множественные базалиомы [разновидность рака кожи] с рекомендацией иссечения». По ее словам, только пятый врач «снял» этот диагноз и назначил лечение у косметолога.

Кроме того, пользователи отмечают нарушения в состоянии волос, ногтей и зрения за «семь месяцев постковида».

Ранее «Лента.ру» писала о странных последствиях у перенесших COVID-19. Они рассказывали о преследующих их запахах помоев и мертвечины.

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