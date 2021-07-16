В США заявили о попытках России опорочить западные вакцины

Госдепартамент США уверен, что Россия и Китай продвигают свои вакцины от коронавируса, пытаясь опорочить препараты западного производства и программы развития здравоохранения. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Она отметила, что речь идет не просто о конкуренции вакцин. По мнению Госдепа, происходит дезинформация людей посредством преувеличения побочных эффектов от западных вакцин. В частности, делаются ложные заявления о том, что mRNA-вакцины не прошли испытание и небезопасны, добавила Псаки.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Запад инициирует вакцинную войну, критикуя российскую вакцину от коронавируса. По ее словам, в Европе искусственно формируется политический ажиотаж вокруг гуманитарной темы вакцинирования и борьбы с пандемией.